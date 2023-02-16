شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: مصر لديها مقومات تؤهلها لتكون مركزا للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المستهدف من توقيع 3 اتفاقيات إطارية لتوطين صناعة السيارات هو وضع إطار لتوطين السيارات الكهربائية والتي تعمل بالطاقة النظيفة، موضحا أن ما يحدث يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية توطين السيارات.

وأضاف منتصر زيتون، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة DMC، أن مصر لديها مقومات كبيرة لإنتاج السيارات أهمها تتميز بموقع استراتيجي يسهل عملية الاستيراد والتصدير، ووجود عدد كبير من الموانئ يجعل من مصر مركزا للتصدير لجميع دول العالم بتوفير وقت ومصروفات شحن.

وأوضح منتصر زيتون، أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية مثل الشراكة الأوروبية وطريق الحرير مما يسهل الاستيراد والتصدير، مؤكدا أن المناطق الاقتصادية في مصر فيها مناطق حرة ولوجستية للصناعة والتجارة وكل هذه مقومات تؤدي لنجاح المنظومة والعمل على توطين صناعة السيارات صديقة البيئة.

وتابع: "نسير بتقديم كبير لتوطين السيارات وما يحدث يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية توطين السيارات ومبنية على حوافز جاذبة للمستثمرين، وتم انشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتنمية الصناعة والموارد اللازمة لها من خلال سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات بما يتوافق مع الالتزامات الدولية، وسيتم منح حوافز للمصنعين لتشجيعهم".