شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: إعلان القوائم المالية للشركة قبل جلسة تداول البورصة بـ6 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن تعديل موعد الإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة لها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وفقًا للمعايير المحاسبة المصرية لتصبح يوم الإثنين الموافق 6 مارس المقبل، قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وحققت الشركة إجمالي الإيرادات المجمعة 32.3 مليار جنيه محققة نموًا قدره 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بزيادة إيرادات خدمات البيانات بنسبة نمو 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي مثلت نسبة 39% من إجمالي النمو، ونمو إيرادات الكوابل البحرية التي مثلت نسبة 30% من إجمالي النمو عن نفس الفترة.

وأظهرت الشركة، نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 8% ليبلغ عدد المشتركين 11.4 مليون جنيه، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 12% ليصل عدد المشتركين إلى 8.6 مليون مشترك، وكذلك ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 54% ليصل إلى 11.9 مليون مشترك.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 13.3 مليار جنيه محققًا هامش ربح متميز قدره 41% مدعومًا بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وبلغ الربح التشغيلي 8.3 مليار جنيه محققًا نموًا قدره 30% مقارنة بالعام السابق بالرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.