شكرا لقرائتكم خبر عن تجارية الجيزة: تجهيز 5 معارض "أهلا رمضان" بالمناطق الشعبية والريفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة أن تجارية الجيزة بدأت فى تجهيز خمس معارض للافتتاح فى الفترة القادمة فى مناطق إمبابة والوراق والمنيب والبدرشين بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الجيزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة معارض اهلا رمضان لتشمل المناطق الشعبية والريفيه

وأكد النائب عادل ناصر أن تلك المعارض ستساهم فى تخفيف العبء على المواطنيين وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع مؤكدا أن انتشار المنافذ والمعارض الرمضانية بالمناطق الشعبية والريفية يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للوصول للمواطن فى كافة المناطق.

وقال صابر سرور عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة أن الغرفة تبذل جهودا كبيرة للوصول للمواطن فى كل مناطق المحافظة حرصا منها فى توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنيين، مشيرا إلى النجاح الكبير للمعرض الرئيسى للغرفة بشارع فيصل والذى يحظى بإقبال كثيف ومتواصل من المواطنيين بالاضافة الى قيام الغرفة بتقديم الدعم اللوجيستى والفنى الكامل لمعرض السلع الغذائية بمدينة 6 اكتوبر والذى أقيم بالتعاون مع جهاز مدينة 6 أكتوبر ومجلس الأمناء وجمعية مستثمرى 6 أكتوبر.