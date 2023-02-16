شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وفتح الطرق أمام المارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، استمرار الحملات على تجمعات المدينة الثلاثة، لرفع الإشغالات وفتح الطرق أمام المارة والسيارات، وتكثيف الحملات اليومية لرفع جميع أنواع الإشغالات، بالمدينة بالتنسيق مع الشرطة.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن حملات التجمع الخامس، شملت رفع إشغالات بمركز المدينة، وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمحيط المحكمة بمركز خدمات التجمع الخامس، كما تم رفع الإشغالات من شارع التسعين الشمالي والجنوبي.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن حملات التجمع الثالث، شملت المحلية الثامنة وشارع النصر فى المحمودية بالتجمع الثالث لإزالة الإشغالات بالطريق.

وقال إن حملات التجمع الأول، شملت ازالة عدد من التند المخالفة ورفع الإشغالات من أمام المحال التجارية بالمجاورة 4، وتم التحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز، كما تم رفع الإشغالات من أمام المحال المخالفة بدار مصر، وتم التحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن جميع الحملات تمت بإشراف نواب رئيس الجهاز للتجمعات الثلاثة، وبحضور مسئولين من إدارات التنمية بالجهاز، وبتأمين من إدارة امن الجهاز وشرطة المرافق وشرطة التعمير.