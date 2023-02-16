شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 17645 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2976 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 20878 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 7246 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4540 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 3477 نقطة.