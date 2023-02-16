8 جهات مصرح لها إصدار وثائق تأمين متناهى الصغر إلكترونيًا.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، 8 جهات الحق في إصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات من خلال إحدى الجهات التالية:

1- وسطاء التأمين من الأشخاص الاعتباريين.

2- الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر في ضوء أحكام القانون 141 لسنة 2014.

3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر في ضوء أحكام القانون 141 لسنة 2014.

4- البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد الحصول على موافقته.

5- بنك ناصر الاجتماعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي.

6- البريد المصري.

7- الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الأخرى التي توافق عليها الهيئة.

8- شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة، والتي توافق عليها الهيئة.

يعرف التأمين متناهي الصغر كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، ولا تزيد قيمة الوثيقة عن 200 ألف جنيه.

ويشمل التأمين متناهي الصغر، تأمينات الحياة بجميع أنواعها، وتأمينات الحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 حوالي 52 مليار جنيه مقابل 44.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 16.1%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 24.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 20.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 16.5%.