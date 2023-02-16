شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات حصول العاملين بقطاع الأعمال العام على إجازات بأجر كامل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة (85) من لائحة الموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام، والتى سيتم تطبيقها أو ما يعرف باسم الإجازات الخاصة، إنه تمنح الإجازات الخاصة التالية بأجر كامل ولا تحسب من الأجازات السنوية أوالإجازات المرضية:

1. أجازة الوضع للعاملة: للعاملة ،سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت الحق في إجازة وضع مدتها أربعة أشهر تشمل المدة قبل و بعد الوضع بأجر كامل ، بشرط تقديم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، ولا يجوز تشغيلها خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع.

وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاثة مرات طوال مدة خدمتها وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة، وتخفض ساعات العمل بمعدل ساعة كل يوم عمل لمدة عامين بعد الولادة ".

2. إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس: تمنح للعامل الذي أمضى في خدمة الشركة خمس سنوات متصلة مدة شهر ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة.

3. الأمراض المعدية والمزمنة:يسرى على العاملين الخاضعين لأحكام هذه اللائحة أحكام القوانين والقرارات الصادرة فى شان الأمراض المزمنة.

4. إصابات العمل: يستحق العامل الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية وظيفته أو أثناء الذهاب أو العودة من العمل وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه ، إجازة للمدة التي تحدد مع مراعاة أحكام قانون قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات ولوائحة التنفيذية فيما يتعلق بتحديد إصابات العمل والتعويض المستحق.

المادة (86)

إجازة رعاية الطفل

للعاملة الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وفى حالة عدم عودة العاملة بعد انتهاء مدة الإجازة الممنوحة لها تعتبر منقطعة عن العمل ويتم إنهاء خدمتها طبقا لأحكام قانون العمل مع الحفاظ على حقوقها المادية المترتبة عن إنهاء الخدمة إلا إذا كان تغيبها لعذر مقبول.