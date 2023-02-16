شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون دولار واردات مصر من أشكال خام الذهب نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت واردات أشكال خام الذهب "غير نقدى" تراجعها في شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمة وارداته نحو 14 مليون و826 ألف دولار، بينما كانت 31 مليون و713 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 16 مليون و886 ألف دولار.

وفقدت واردات أشكال خام الذهب قيمة كبيرة منذ بداية عام 2022 وحتى نوفمبر الماضي، حيث أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي أن إجمالى واردات أشكال خام الذهب بلغت نحو 163 مليون و858 ألف دولار فى الشهور الـ8 الأولى من العام الماضى، بينما كانت نحو 594 مليون و486 ألف دولار فى نفس الفترة من العام السابق له 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 430 مليون و628 ألف دولار.

وسجل العجز فى الميزان التجارى تراجعا ملحوظا ليصل إلى 2.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3.50 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 38.5٪، وبلغت قيمة الصادرات نحو 3.79 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 4.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بتراجع بنسبة 17.8٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3٪، والبترول الخام بنسبة 15.6٪، اسمدة بنسبة 13.3%، منتجات البترول بنسبة 36.8٪.