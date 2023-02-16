شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنفذ مرافق متنوعة بمركز أبو تشت بقيمة 2.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المبادرة الرئاسية حياة كريمة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات بمركز أبو تشت محافظة قنا ، عن طريق شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ، والتى تنفذ الشركة أعمالا، بقيمة تصل لنحو 2.6 مليار جنيه عبارة عن شبكات الصرف الصحى، وتتضمن عدد 2 محطة معالجة سعة 25 ألف م3/ يوم، بنظام برك الأكسدة (أبو تشت - سمهود)، و عدد (22) قرية بتوابعها بمركز أبو تشت ، بجانب استكمال إحلال وتجديد مستشفى أبو تشت ، استكمال إحلال وتجديد وحدة قصير بخانس، تجهيزات طبية لوحدتى قبلى سمهود وكوم جابر.

وخلال متابعته الميدانية للمشروعات مؤخرا ومتابعته نسب التنفيذ شدد المهندس محب سالم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، على أهمية انجاز كافة المشروعات فى وقت قياسى، لا سيما فى مجال مياه الشرب حيث يتم إحلال وتجديد مياه الشرب بقرى مركز أبو تشت (مواسير ) بطول 196 كم، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى مركز أبو تشت بطول 102 كم، بالإضافة الى مجمع الخدمات حيث تم إنشاء مبانى خدمات مجمعة (وحدة صحية وخدمة مواطنين) لعدد 5 قرى (سمهود - بخانس - قصير بخانس - القارة - أبو شوشة).

وفى مجال شبكة الكهرباء يتم تدعيم وإحلال شبكات الكهرباء لعدد 33 قرية بمركز أبو تشت، بجانب إحلال وتجديد المبنى الإدارى وتجهيز ملعب وسور لقرى (الخوالد - عزبة البوصة - نجع أبو حمودى - الكرنك).

يشار إنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير شاملة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا بتكلفة 2.7 مليار جنيه، حيث أن مشروع التطوير يشمل قطاعات الصرف الصحى والشبكات والمبانى الخدمية وأعمال الكهرباء والمياه والصحة، ويتضمن المشروع تنفيذ 21 محطة رفع رئيسية وفرعية جارى العمل فى 6 محطات منها بجانب تنفيذ 21 خط طرد بأطوال 48 كيلو.