تعاون سعودي بريطاني في مجال سلامة ومعايير الطيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الهيئة العامة للطيران المدني بمقر الهيئة في الرياض، اتفاقية تعاون مع هيئة الطيران المدني الدولية البريطانية، في مجال المشاريع المتخصصة بسلامة ومعايير الطيران، ومنها تحديث الأطر التنظيمية لسلامة الطيران، وتطوير برنامج السلامة الوطني.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب الرئيس التنفيذي للسلامة ومعايير الطيران الكابتن سليمان المحيميدي، فيما وقعها من جانب هيئة الطيران المدني الدولية البريطانية مدير المجموعة الدولية بن ألكوت، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وتهدف الاتفاقية إلى مواكبة التطور المستمر الحاصل في قطاع الطيران، وإدارة السلامة الجوية، وإيجاد بيئة طيران جاذبة للاستثمار ومحققة للنمو الاقتصادي المتوقع لقطاع الطيران في المملكة، إلى جانب رفع جودة إدارة سلامة جميع المشغلين والمستفيدين من عمليات التشغيل في مجال الطيران في السعودية.