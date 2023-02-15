تعاون سعودي بريطاني في مجال سلامة ومعايير الطيران

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ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب الرئيس التنفيذي للسلامة ومعايير الطيران الكابتن سليمان المحيميدي، فيما وقعها من جانب هيئة الطيران المدني الدولية البريطانية مدير المجموعة الدولية بن ألكوت، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.وتهدف الاتفاقية إلى مواكبة التطور المستمر الحاصل في قطاع الطيران، وإدارة السلامة الجوية، وإيجاد بيئة طيران جاذبة للاستثمار ومحققة للنمو الاقتصادي المتوقع لقطاع الطيران في المملكة، إلى جانب رفع جودة إدارة سلامة جميع المشغلين والمستفيدين من عمليات التشغيل في مجال الطيران في السعودية.
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