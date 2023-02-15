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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل وزارة الصناعة مع وزارة الاستثمار في تطوير 800 فرصة في القطاع الصناعي تتضمن 118 نشاطا فرعيا، حيث أوضح وزير الصناعة المهندس بندر الخريف أن الوزارة حددت 200 فرصة استثمارية، منها 82 فرصة موجودة ضمن منصة «استثمر في السعودية»، وهناك تركيز خاص على المحتوى المحلي في هذه الفرص، لافتا إلى وجود خطط لمضاعفة حجم الصناعة 3 أضعاف والصادرات إلى 4 أضعاف وخلق أكبر الفرص الوظيفية في مختلف المجالات الصناعية.

وذكر الخريف خلال منتدى الأحساء للاستثمار الذي رعاه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، بحضور محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال، أن الأحساء تحتضن أكثر من 300 مصنع تنتج مختلف المنتجات وقطع الغيار والمنتجات البلاستيكية والغذائية على مساحة 1.5 مليون م2.

1.3 مليون سجل

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن المنطقة الشرقية، ثالث أكبر منطقة في عدد السجلات التجارية بعد الرياض ومكة المكرمة، حيث بلغ عدد السجلات بالمملكة في 2022 نحو 1.3 مليون سجل، الشرقية 15% من السجلات التجارية في المملكة، وتشكل السجلات القائمة في الأحساء 17% من السجلات التجارية في المنطقة الشرقية.

وأشار القصبي إلى تنفيذ أكثر من917 ألف زيارة تفتيشية خلال العام الماضي بزيادة 39% عن 2021 وكان من نتيجة الزيارات ارتفاع معدل امتثال الشركات.

تطوير 250 فرصة

بدوره أبان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن قرب الأحساء من دول مجلس التعاون الخليجي الست يمثل قوة للمحافظة التي تحوي الثروات ولتعزيز العلاقة الاقتصادية مع هذه الدول.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على تطوير 250 فرصة استثمارية في المنطقة الشرقية والأحساء وبالإمكان الاطلاع على الفرص من خلال منصة «استثمر في السعودية» ومنصة «فرص».

70 % تطور سياحي

وأفاد وزير السياحة أحمد الخطيب بأن المملكة حققت إنجازات مهمة في قطاع السياحة في 2022 بنسبة 70% عن النسبة المتحققة في 2019، كما حققت خلال الفترة 62% متقدمة على كل دول العشرين، وارتفعت نسبة التوطين 52% في 2022 مقارنة بـ2019.

ولفت إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في القطاع السياحي ارتفعت من 40 إلى 65%، والاستثمار الأجنبي السياحي من 3.8% إلى 5.7%، والاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.5% وزادت التراخيص الاستثمارية الأجنبية إلى 1859% في الربع الأول من 2022.

120 مليارا ناتج محلي

بدوره ذكر وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي أن وزارته اعتمدت استراتيجيتها الخاصة، وتتضمن زيادة الاستثمارات في قطاعات الزراعة والمياه بمبلغ 250 مليار ريال، متوقعا أن يصل الناتج المحلي في هذا القطاع إلى 120 مليار ريال، مشددا على اهتمام الوزارة بالأمن الغذائي.

مطار دولي بالأحساء

وأشار رئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج إلى أن الهيئة تسعى لزيادة حجم الطيران والنقل والخدمات اللوجستية بمطار الأحساء ليكون مطارا دوليا، وأحد الموانئ الجوية الرئيسية بالمملكة، لافتا إلى ارتفاع النمو بالنقل والخدمات اللوجستية والخدمات اللوجستية بما نسبته 30% في 2022.