شكرا لقرائتكم خبر الإيجارات المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد معدل التضخم السنوي في المملكة ارتفاعا بنسبة 3.4 % في شهر يناير عام 2023 مقارنة بنظيره من العام الماضي، فيما سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.2 % مقارنة بشهر ديسمبر 2022. وكانت أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر يناير مقارنة بشهر يناير 2022.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الشهري الصادر أمس، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لشهر يناير 2023 (مؤشر التضخم) ارتفع بنسبة 3.4 % مقارنة بنظيره من العام الماضي، وعزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 6.6 %، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 %.

التغير السنوي

وبحسب التقرير ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 7.7 % في يناير 2023، مما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.3%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في يناير 2023، نظرا لوزنه في المؤشر (25.5 %). وكذلك ارتفعت أسعار الموا د الغذائية بنسبة 4.3 %؛ متأثره بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1 %، وكذلك تأثرت بارتفاع أسعار الحليب ومنتجات البيض بنسبة 15.8%.

كما سجل قسم النقل ارتفاعا بلغت نسبته 3.8 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 4.9%. وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 6.5 %، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.8 %.

وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 1.1 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.1%. وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 3.1 %، متأثرا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 4.6 %. في حين انخفضت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4 %؛ متأثرة بانخفاض أسعار رسوم تكاليف طلب استقدام خادمة بنسبة 4.7 %، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.6%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.6%.

التغير الشهري

وفي جانب التغير الشهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير 2023 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 % مقارنة بشهر ديسمبر 2022. وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.8 %، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.0%.

وكذلك ارتفعت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5 %؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.4 %، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 %، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1 %، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2%. من جانب آخر انخفضت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 0.3 %، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.7%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، وقسم الصحة بنسبة 0.1%.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا، وتم اختيار هذه السلة بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري في عام 2018، والذي على ضوئه تم تحديد البنود وأوزانها.