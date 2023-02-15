فريق سعودي يناقش في نيويورك توفير إطار قانوني سريع وفاعل لتسوية المنازعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت المملكة مشاركتها في الدورة الـ77 لـ»الفريق العامل الثاني المعني بتسوية المنازعات» في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، التي عقدت أعمالها على امتداد 5 أيام متواصلة، بين 15 و19 من رجب الحالي، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وخلال أعمال الدورة ناقش الجانب السعودي مع أعضاء الفريق العامل الثاني بالأونسيترال عددا من الملاحظات الإضافية حول «الرفض المبكر والبت الأولي»، ومشاريع منقحة لبنود نموذجية ومواد توجيهية بشأن «تسوية المنازعات المتصلة بالتقنية والاحتكام»، وذلك لتوفير إطار قانوني لتسوية المنازعات بشكل سريع وفاعل وفق صيغة تضمن قابلية إنفاذها عبر الحدود.

وجاءت مشاركة المملكة في أعمال هذه الدورة من خلال الفريق الفرعي الثاني في اللجنة التنسيقية الدائمة المعنية بتنظيم مشاركة المملكة في الفرق العاملة لدى «الأونسيترال»، التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، حيث يضم الفريق الفرعي الثاني المركز السعودي للتحكيم التجاري جهة مشرفة، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الخارجية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت، وجهات داعمة.

وعلى هامش أعمال الدورة عقد المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري ورشة عمل وجلسة حوارية تناولتا «تنافسية المملكة في ضوء الإصلاحات التشريعية والقضائية»، التي هدفتا إلى توعية الوفود المشاركة في الدورة، وشركات المحاماة والمهتمين وقطاع الأعمال بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة وآليات وبدائل تسوية المنازعات التجارية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتشارك المملكة بصفتها عضوا، وذلك بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس 2022، وأسهمت منذ بدء أعمالها في «الأونيسترال» بدور فعال في معالجة وإزالة العوائق والتحديات التشريعية التي تواجه البيئة التجارية الدولية.