350 متحدثا و750 عارضا في «بيبان 23 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ملتقى «بيبان 23» خلال الفترة ما بين 9 إلى 13 مارس المقبل بمدينة الرياض؛ بمشاركة أكثر من 350 متحدثا محليا وعالميا، و750 عارضا من رواد الأعمال المحليين والعالميين.

ويهدف الملتقى الذي يأتي تحت شعار «فرص تصنع الريادة»، إلى بناء شبكة ريادية محلية وعالمية لتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال والممكنين، وتقديم الحوافز لهم، والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة، كما يسهم الملتقى في توفير بيئة تنافسية تشجِع الشباب الطموح على دخول عالم ريادة الأعمال، وتعزز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها بما يحقق رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.

ويشارك في الملتقى أكثر من 120 جهة ممكّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الإجراءات والتمويل والخدمات، إضافة إلى مشاركة 34 جهة حكومية تقدم خدماتها في مكان واحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للإسهام في تذليل كافة التحديات والصعوبات التي قد تواجه أعمال تلك المنشآت في كافة القطاعات.

وسيقدم «بيبان 23» أكثر من 300 ورشة عمل تدريبية التي من المفترض أن يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 20 ألف مستفيد، حيث ستناقش الورش العديد من المواضيع من أبرزها: إدارة سلاسل الإمداد، التخطيط الاستراتيجي، نمو المنشآت والإدارة المالية.

مدينة الرياض

الفترة 9 إلى 13 مارس المقبل

مشاركة:

+ 350 متحدثا محليا وعالميا.

+ 750 عارضا من رواد الأعمال.

+ 120 جهة ممكنة للمنشآت.

+ 34 جهة حكومية تقدم خدماتها.

+ 300 ورشة عمل تدريبية.

+ 20 ألف مستفيد.

+ 105 آلاف زائر.