الجولة السابعة

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ومن المقرر أن تتناول الجولة التفاوضية 14 موضوعا في مجال التجارة بين الجانبين، وتعزيز الاستثمار والتعاون في مجالات التجارة الرقمية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، في سبيل دعم تدفق التجارة بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا.وأوضح المنسق العام رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون السفير عبدالرحمن الحربي أن هذه الاتفاقيات تأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، نحو تعزيز مكانة المجلس، ودعم علاقاته الاستراتيجية مع شركائه حول العالم، مؤكداً أن الاتفاقية الجاري التفاوض بشأنها ستُسهم في تعزيز المكتسبات المشتركة، وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتدعم ريادة الأعمال وتعزيز قطاعات الأعمال بدول المجلس.
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