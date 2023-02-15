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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة أعلنت استدعاء 184 مجمدا ماركة «لونا» سعة 245 لترا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت التجارة مستخدمي المجمد إلى التوقف الفوري عن استخدامه والتواصل مع الشركة التجارية العالمية لترتيب موعد لسحب المجمد وإعادة مبلغ الشراء. كما دعت المستخدمين إلى التحقق من شمول رقم الطراز بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa). كما دعت المستخدمين إلى التحقق من شمول رقم الطراز بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).

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