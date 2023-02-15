ميرسك تستثمر 1.3 مليار في أكبر منطقة لوجستية في الشرق الأوسط بميناء جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» وشركة ميرسك حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة للشركة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي؛ باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال، وتوفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بحضور نخبة من مسؤولي القطاعين البحري واللوجستي.

ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها «موانئ» بهدف تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، وزيادة عدد المناطق اللوجستية التي تشمل إعادة التصدير لتصل إلى 30 منطقة بحلول عام 2030، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.

وتقدم المنطقة الجديدة التي تأتي على مساحة 225 ألف متر مربع؛ مجموعة من الحلول اللوجستية النظيفة التي تعمل على ربط وتسهيل حركة سلاسل التوريد، والتعامل مع أحجام سنوية تقترب من 200 ألف حاوية مكافئة عبر منتجات مختلفة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال الربع الأول لعام 2024.

وتضم المنطقة مناطق تخزين وتوزيع تستوعب صادرات وواردات البضائع العامة، ومخازن لاستيعاب المنتجات الغذائية المبردة، بالإضافة إلى منطقة لإعادة الشحن، والشحن الجوي، وشحن البضائع « LCL»، ومركزا لتنفيذ التجارة الالكترونية، بتصاميم ذات كثافة تخزين عالية، وحلول ميكانيكية رائدة.

أكبر منطقة لوجستية في الشرق الأوسط بميناء جدة:







تديرها شركة «ميرسك».



الاستثمارات 1.3 مليار ريال.



المساحة 225 ألف متر مربع.



توفر 2500 فرصة عمل.



التعامل 200 ألف حاوية مكافئة.



الانتهاء الأعمال الربع الأول 2024.



تشغيلها بنسبة 100% بالطاقة الشمسية.



الشاحنات المستخدمة بالنقل كهربائية.



تضم المنطقة:

مناطق تخزين وتوزيع للبضائع العامة.

مخازن للمنتجات الغذائية المبردة.

منطقة لإعادة الشحن.

منطقة للشحن الجوي.

منطقة شحن بضائع « LCL».

مركز للتجارة الالكترونية.

أكاديمية نسائية تقدم برامج تدريب مخصصة.