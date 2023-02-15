السعودية الأولى في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الالكترونية والنقالة 2022

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وأعرب محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، على الدعم الكبير الذي تحظى به الحكومة الرقمية، الذي مكنها من التفوق في أبرز المؤشرات العالمية، مبينا أن هذا النجاح تتويج للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي ضمن برامج رؤية المملكة 2030.وأكد أن تحقيق المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الالكترونية والنقالة، ينسجم مع ما تشهده السعودية من تقدم في مجال الحكومة الرقمية الذي أسهم بتطوير جودة الحياة للأفراد، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
ويركز المؤشر على 84 خدمة حكومية ضرورية للأفراد والأعمال في القطاعات ذات الأولوية، حيث تميزت السعودية في الثلاثة مؤشرات الفرعية، وحافظت على صدارتها في المؤشر الفرعي الأول والذي يختص بتوفر الخدمة وتطورها، حيث حصلت على المرتبة الأولى وبنسبة بلغت 96%، أما المؤشر الفرعي الثاني فيهتم باستخدام الخدمة والرضا عنها، و جاءت السعودية فيه على المرتبة الأولى، حيث استمرت بالارتفاع في هذا المجال وحققت تقدما بنسبة زادت على 37% خلال النسختين الماضيتين لتصل لنسبة نضج بلغت 79.24%، فيما يتعلق المؤشر الثالث بالوصول إلى الجمهور، وحققت السعودية ارتفاعا على مستوى هذا المؤشر الفرعي لتصل لنسبة نضج قدرها 86.48% ولتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
يذكر أن المملكة حققت أخيرا المرتبة الثالثة عالميا ضمن 198 دولة، حسب بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كما حققت أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاما، واحتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالميا في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن النطاق «المرتفع جدا» ضمن 193 مدينة حول العالم.
3 مؤشرات فرعية
توفر الخدمة وتطورها
حصلت السعودية على المرتبة الأولى بنسبة نضج بلغت 96%
استخدام الخدمة والرضا عنها
جاءت السعودية بالمرتبة الأولى، وحققت تقدما 37% خلال النسختين الماضيتين لتصل لنسبة نضج 79.24%
الوصول إلى الجمهور
حققت السعودية ارتفاعا لتحتل بذلك المرتبة الثالثة ووصلت نسبة النضج 86.48%
مؤشر نضج الخدمات الحكومية الالكترونية والنقالة 2022
- صادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)
- يقيس نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الالكترونية والتطبيقات
- يركز على 84 خدمة حكومية ضرورية للأفراد والأعمال في القطاعات ذات الأولوية
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