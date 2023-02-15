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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى التحول في إدارة مشاريع البنية التحتية الــ PDM، ينطلق في الرياض اليوم، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وسيصاحب الملتقى إطلاق دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية في القطاع البلدي، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى التحول الطموح نحو التميز، وتعزيز التكامل لتحقيق الريادة في إدارة مشاريع البنية التحتية في المدن السعودية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بوصول ثلاث مدن سعودية إلى مراتب متقدمة في المدن العالمية.

وستعقد ضمن فعالياته 4 جلسات حوارية، حيث تتحدث الجلسة الأولى عن دور أدلة إدارة المشاريع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، فيما تأتي الجلسة الثانية عن مرحلة الدراسات والتصاميم، والثالثة تركز على مرحلة الطرح، بينما تأتي الجلسة الحوارية الأخيرة عن مرحلة التشييد والبناء.

كما سيصاحب الملتقى معرض يهتم بـ التعريف بأهم عناصر وإجراءات الدليل الإجرائي.