شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات ومبيعات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في النصف الأول من العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ◄ تحديات قوية الفترة القادمة لارتفاع مدخلات الانتاج والزيادة في التكاليف

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" نتائج الأعمال عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 سبتمبر 2022 والتي أظهرت تحقيق إجمالي المبيعات (شاملة الضرائب) بلغت 37.471 مليار جنيه، مقابل 34.288 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو بلغت 9% ، فيما بلغ صافي الإيرادات 9.938 مليار جنيه، مقابل 8.533 مليار جنيه في نفس فترة المقارنة بنسبة نمو بلغت 16%، وبلغ مجمل الربح 4.933 مليار جنيه مقابل 3.869 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 27% عن المدة ذاتها من العام المالي السابق.

وكشفت نتائج أعمال "إيسترن كومباني" أن هامش مجمل الربح سجل 50% مقابل 45% خلال فترة المقارنة، وسجل صافي الربح بعد خصم الضريبة والمخصصات 3.489 مليار جنيه بزيادة 19% على أساس سنوي مقارنةً بـ2.9 مليار جنيه في الفترة السابقة، وسجل النصيب الأساسي للسهم من الأرباح 1.47 جنيه للسهم.

واوضحت الشركة أن نتائج أعمال الربع الثاني تشير إلي تحقيق إيرادات بلغت 5.3 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه في نفس الربع من العام السابق لتحقق زيادة قدرها 26% على أساس سنوي، وأيضاً ارتفاع إجمالي المبيعات (متضمناً الضرائب) بنسبة زيادة 18% على أساس سنوي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 19.8 مليار جنيه مقابل 16.8 مليار جنيه في الربع الثاني السابق.

وتعليقا على نتائج الأعمال اوضحت الشركة أن التحديات التي تواجهها الشركة الفترة القادمة قوية بسبب ارتفاع مدخلات الانتاج والزيادة المستمرة في التكاليف .

جدير بالذكر أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة في المركز التاسع من أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط حسب "فوربس" لعام 2022، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2008)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل.