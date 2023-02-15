شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الهندسية لصناعة السيارات بقيمة 64.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الهندسية لصناعة السيارات بحجم تداول 6.45 مليون سهم بقيمة 64.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة انفنتي تاورز للتطوير العقاري بحجم تداول 94.6 ألف سهم بقيمة 18.92 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 10 ملايين سهم بقيمة 99.8 مليون جنيه عبر 70 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.107 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 563 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.89%، والعرب على 8.13%، واستحوذت المؤسسات على 28.29% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.70%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 26.6 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 174 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 199.6 مليون جنيه، 27.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 17522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2961 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 20716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 7218 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 4523 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1261 نقطة.