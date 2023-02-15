شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الاتصالات" بنسبة 2.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.5%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.4%، وصعد قطاعي الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي، وقفز قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%، وزاد قطاعي التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%.

كما ارتفع قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%، وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهي الخدمات التعليمية، ومواد البناء، والسياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.7%، 0.3%، 0.1%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.107 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 563 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.89%، والعرب على 8.13%، واستحوذت المؤسسات على 28.29% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.70%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 26.6 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 174 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 199.6 مليون جنيه، 27.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 17522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2961 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 20716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 7218 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 4523 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1261 نقطة.