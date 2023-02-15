بعد قرار الرئيس السيسي.. 9 شركات تحصل على الرخصة الذهبية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن عمرو أبو الفتوح، مدير عام الاستثمار الأجنبي بالهيئة العامة للاستثمار، عن حصول 9 شركات رسميا على الرخصة الذهبية، بعد الإعلان عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أبو الفتوح، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة حساب ختامي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالى 2021/2022، أن الرخصة الذهبية عبارة عن موافقة واحدة تشمل كافة الموافقات والتراخيص من منفذ واحد، وتعتبر نافذة وسارية بذاتها، وتصدر من مجلس الوزراء مباشرة، وهى تطور كبير للتسهيل على المستثمرين.

وكشف أبو الفتوح، عن أنواع الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنها شركات عالمية وفى صناعات مختلفة، فمثلا فى صناعة الكهربائيات حصلت شركة هايير اليكتريك وشركة بيكو العالمية على الرخصة الذهبية، وفى مجال الصناعات الدوائية وكذلك شركة عالمية فى مجال الصناعات المغذية للسيارات، وشركة أخرى فى مجال الصناعات الغذائية، وشركتين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء.