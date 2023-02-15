الذهب يتراجع عالميا لأدنى مستوى منذ بداية 2023

الشارقة - اميمة ياسر - هبط سعر الذهب، الأربعاء، 15 فبراير، عالميا 1% إلى 1835 دولارا للأوقية، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير 2023.

وتراجعت أسعار الذهب مع استقرار الدولار عالمياً بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر عام 2021، مما عزز مخاوف المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، بحسب جولد بيليون.

وأضاف التقرير الفني لجولد بيليون، أن ارتفاع أسعار الفائدة يثني المستثمرين عن استثمار الأموال في الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) بنسبة 0.5% الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، في الاثني عشر شهرا حتى يناير، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.4%، وهو أقل ارتفاع منذ أكتوبر 2021، ولكنه أعلى قليلا مما كان متوقعا.

ويستمر سوق الذهب في معاناته حيث لا تزال الأسعار أقل من 1900 دولار للأوقية، وإنه على الرغم من تصحيح الذهب هذا الشهر، فإن الأسعار لديها مجال لمزيد من الانخفاض حيث تظل عائدات السندات مرتفعة بينما تستمر ضغوط التضخم في الانخفاض.

وفي حين أن الأسعار قد تنخفض بشكل كبير هذا العام، فإن مخاوف المستثمرين بشأن الركود والتوقعات المتقلبة حول احتمال خفض سعر الفائدة في النصف الثاني من العام من شأنها أن تمنع أسعار الذهب من الانخفاض إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

ونرى نموا معتدلا في عام 2023 حتى مع دخول الولايات المتحدة في حالة ركود في الربعين الثاني والثالث من العام، ومع ذلك، أن التباطؤ لن يكون عميقا بما يكفي لإجبار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، ومع دخول النصف الثاني من العام، نعتقد أن توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة في عام 2024 ستزداد - وهو ما ينبغي أن يكون داعما للذهب.