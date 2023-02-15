المشاط تعقد اجتماعات ثنائية مع الحكومة الإماراتية والمؤسسات الدولية خلال قمة الحكومات بدبى

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القاهرة - سامية سيد - • وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز التعاون المشترك مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات ورئيس COP28 ووزير الدولة للشئون المالية ونائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين



• "المشاط" تلتقي نائب رئيس البنك الدولى لمناقشة استعدادات إطلاق الاستراتيجية الجديدة وتناقش دفع مجالات التعاون مع مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية • "المشاط" تلتقي نائب رئيس البنك الدولى لمناقشة استعدادات إطلاق الاستراتيجية الجديدة وتناقش دفع مجالات التعاون مع مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية • مباحثات مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والمدير الإدارى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتوسيع نطاق جهود القطاع الخاص

فى ضوء مشاركتها فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى ضمن وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث تشارك مصر كضيف شرف للقمة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع مسئولي الحكومة الإماراتية والمؤسسات الدولية، حيث التقت سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجية المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة ورئيس مؤتمر المناخ COP28، وسارة المسبار وزيرة دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس وكالة الإمارات للفضاء، ومحمد بن هادى الحسينى وزير دولة للشؤون المالية، ومنى المرى، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور جيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وفريد بالحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى.

وخلال لقائها مسئولى الحكومة الإماراتية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، علي مواصلة الجهود على مستوى التعاون المشترك، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى البلدين، الهادفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والموارد المتنوعة المتوفرة في البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز مكانة الدولتين على المستويين الإقليمى والدولى.

وبحثت وزيرة التعاون الدولى، مع وزير الصناعة والتكنولوجية المتقدمة الإماراتى، ملفات التعاون فى نطاق الاهتمام المشترك للبلدين، كما تطرق اللقاء إلى بحث نتائج مؤتمر المناخ COP27 الذى استضافته مدينة شرم الشيخ في ضوء رئاسة مصر للمؤتمر، والنتائج التى تم التوصل إليها لتعزيز جهود المجتمع الدولى للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أهمية النتائج والمبادرات التى تم إعلانها خلال مؤتمر المناخ COP27 وأهمية البناء عليها خلال مؤتمر المناخ COP28 الذي ترأسه الإمارات العربية المتحدة من أجل تعزيز الجهود الدولية فى هذا الإطار، لافتة إلى أن الرئاسة المتتالية مصر ثم الإمارات لمؤتمر المناخ يدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى المنطقة والانتقال العادل.

فى سياق آخر، التقت وزيرة التعاون الدولى، وزيرة الدولة الإماراتية للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس وكالة الإمارات للفضاء، حيث بحثت مجالات التعاون المشترك، مؤكدة حرص مصر توطيد العلاقات المشتركة مع الإمارات الشقيقة فى مختلف مجالات التنمية، كما تطرقت مع السيد محمد بن هادى الحسينى وزير دولة للشؤون المالية، إلى جهود التعاون الإنمائى التى تقوم بها جمهورية مصر العربية ومجالات التعاون المشترك.

كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المبادرات التي تنفذها مصر ورؤيتها لتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي كأول دولة فى منطقة قارة أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف سد الفجوة بين الجنسين فى مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة فى سوق العمل.

وفي ضوء العلاقات مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تم التطرق إلى جهود التعاون المشترك لتحقيق التنمية الصناعية وتوطين الصناعة في ضوء الأولويات الوطنية، لافتة إلى التعاون الوثيق بين المنظمة والحكومة المصرية ودورها المستمر لتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من القطاعات.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في حفل إطلاق تقرير التنمية الصناعية لعام 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” تحت عنوان “مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة”، والذي سلط الضوء على قدرة الدول التي تتمتع بقدرات تصنيع أقوى وقطاعات صناعية أكثر تنوعًا، وتكنولوجيا إنتاج رقمي، على مواجهة جائحة كورونا من خلال الصمود.

وخلال لقاء فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ناقشت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات الجارية لإطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة للخمس سنوات المقبلة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة في مجال الحماية الاجتماعية لدعم خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي والهيكلى، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيد ماختار ديوب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث بحثت معه الجهود المستمرة مع المؤسسة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفي ذات الإطار التقت الدكتورة هايكى هارمجارت، المدير الإدارى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم بحث أولويات التعاون المشترك خلال عام 2023 على مستوى برنامج "نُوَفِّى" وزيادة الاستثمارات للقطاع الخاص.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى فعاليات القمة التي تُعقد هذا العام تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات"، وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية كضيف شرف ضمن القمة العالمية للحكومات بدبي 2023، بوفد رفيع المستوى برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التى تسهم فى تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.

وتنعقد القمة العالمية للحكومات تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، خلال الفترة من 13-15 فبراير الجارى، ومن المقرر أن تشهد القمة لهذا العام مشاركة أكثر من 280 وفدًا حكوميًا، و80 منظمة دولية وحكومية، ومن المقرر أن يتحدث أكثر من 200 متحدثًا فى أكثر من 300 جلسة و22 منتدى على مدار أيام القمة.