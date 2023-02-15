شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات السعودية والكويت ودبى بجلسة الأربعاء.. وهبوط أبو ظبى والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.73% رابحًا 76.46 نقطة ليغلق عند مستوى 10573.05 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.13% رابحًا 4.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3463.74 نقطة.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.329% خاسرًا 32.72 نقطة ليغلق عند مستوى 9908.78 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.06% خاسرًا 1.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1936.64 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.73% رابحًا 76.46 نقطة ليغلق عند مستوى 10573.05 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% رابحًا 11.09 نقطة ليغلق عند مستوى 19409.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 158 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.62%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.06%، يليه قطاعي البنوك، والنقل بنسبة 1.11%، 1.10%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.63%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.48%.

وقفز 112 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 5.17%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 3.89%، ثم سهم "أسمنت اليمامة" بنسبة 3.78%، وتراجع 98 سهمًا على رأسها سهم "جاكو" بنسبة 6.77%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 2.75%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 2.65%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 320.2 مليون سعودي.

بورصة دبي

قفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% رابحًا 4.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3463.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 188.3 مليون سهم محققة ما قيمته 354.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 8550 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.51%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والمرافق العامة بنسبة 1.04%، 0.57%، 0.37%، على التوالي.

وزاد 17 سهمًا على رأسها شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 12.99%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها شركة تعاونية الاتحاد بنسبة 2.04%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.72%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.9 مليون ورقة بقيمة 129.6 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.55% رابحًا 39.97 نقطة ليغلق عند مستوى 7370.40 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.69% رابحًا 56.69 نقطة ليغلق عند مستوى 8246.46 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% خاسرًا 7.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5532.18 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحًا 1.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5699.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 99.7 مليون سهم بقيمة 31.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7461 صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها البنوك بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما تراجعت قطاعات العقار، والتأمين، والاتصالات، والمواد الأساسية، والطاقة بنسبة 0.47%، 0.14%، 0.11%، 0.11%، 0.06%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.329% خاسرًا 32.72 نقطة ليغلق عند مستوى 9908.78 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.471 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 261.5 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 13519 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.52%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.26%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 0.74%، 0.67%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاعي الصناعات، والتقديري للمستهلك بنسبة 0.04%، 0.02%، على التوالي.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 14.83%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد أند بورز تركيا شريعة المتداول-الشريحة (ب)" بنسبة 12.77%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 2.39%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 8.3%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 4.43%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 3.38%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 618.4 مليون درهم.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% خاسرًا 1.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1936.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار بحريني.

تراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 59.72% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.04%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 18.85% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.81%، وهبط سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 0.7%.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 9.53% مدفوعًا بصعود سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، وبنك البحرين والكويت بنسبة 2.48%، 0.38%، على التوالي.