شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المنطقة الاقتصادية يبحث التعاون مع MUFG Bank اليابانى وItochu العملاقة والان مع تفاصيل الخبر
كما تم عقد لقاء مع ممثلي مؤسسة إيتوشو العالمية (Itochu Corporation) برئاسة هيرويوكي تسوباي عضو مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي للذراع الصناعي بالمجموعة، واستهل السيد تسوباي الاجتماع بالترحيب بوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اليابان، والذي يمثل تعميقاً استراتيجياً للعلاقة التجارية والاقتصادية التاريخية لمجموعة ايتوتشو العملاقة في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص في مصر من خلال التعامل مع مجموعة شركات منصور كوكيل تجاري لمعدات الإنشاءات التابعة للمجموعة عل مدار العقود الماضية.
ومن جانبه أعرب وليد جمال الدين عن امتنانه وسعادته بهذا اللقاء واستعرض خلال حديثه الوضع التنافسي المتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يوضح عوامل تحقيق شعار الهيئة "وجهة واحدة ومسار متكامل" للاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة" كما تطرق إلى اهتمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقطاع تصنيع الوقود الأخضر ومشتقاته ودراسة إمكانية الاستفادة من تميز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة الشرق الأوسط كمحطة محورية في مجال تصنيع وتداول وتصدير الوقود الأخضر ومشتقاته، إضافة إلى دراسة إقامة مشروعات بيئية متميزة في مجال تدوير المخلفات بهدف إنتاج الطاقة، إلى جانب التوافق على دراسة جذب استثمارات المجموعة في مجال بناء وإدارة وتشغيل محطات تحلية مياه البحر المخطط طرحها للمستثمرين المحليين والدوليين في المستقبل القريب.