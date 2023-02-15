شكرا لقرائتكم خبر عن تابع مؤشرات صحتك اليومية مع سوار HUAWEI Band 7 بخاصية مراقبة الصحة واللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا غنى عن الأسورة الذكية الجديدة، فإنها لم تصنع لتكون مثل الساعات المعتادة، بل صممت لتؤدي مهام مختلفة وكثيرة، حيث يجمع سوار HUAWEI Band 7 بين مميزات كثيرة منها خفة وزنها، وهذا ما يجعلها مريحة في الارتداء اليومي، وبالتالي يكون استخدامها ملائم أثناء التدريبات وممارسة الرياضة، بالإضافة إلى ميزات مراقبة الصحة واللياقة البدنية بالإضافة لجهاز تعقب اللياقة البدنية العصري بمظهر رقيق وعصري ومتعدد الاستخدامات.

كما يلزم لكل هذه المميزات شاشة عرض كاملة بمقاس 1.47 بوصة لتسهيل مهام يومك، حيث تسعى شركة هواوي لتلبية جميع احتياجات المستخدمين وتوفير جميع التفاصيل لمستخدميها وبالتأكيد تأتي بتصميم مميز وبطارية تدوم لأكثر من 14 يوم.

يقدم سوار HUAWEI Band 7 تجربة استخدام سلسة تتجاوز توقعات عام 2023 فيما يتعلق باستخدامات الأسورة الذكية، ولكل هذه الأسباب يكون سوار HUAWEI Band 7 هو الاختيار الأمثل لاقتناءه هذه الأيام.

سوار HUAWEI Band 7 هو سوار هواوي الذكي فائق النحافة بسمك 9.99 ملم فقط، ويساعد التصميم المنحني خفيف الوزن الساعة على الاستقرار بشكلٍ مريح على معصمك.

كما يزن السوار 16 جراما فقط بدون الشريط، ويتميز بشاشة عرض كاملة بمقاس 1.47 بوصة مع إطارات فائقة النحافة لمنحك أقصى درجات الراحة.

تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 64.88٪ فقط لتعطيك تجربة بصرية رائعة واستثنائية.

من ناحيةٍ أخرى، تجعل الحواف فائقة النحافة والشاشة الزجاجية المنحنية 2.5D، إلى جانب نسبة الشاشة إلى الجسم العالية، شكل الشاشة تبدو أكثر امتلاءً ما يُعزز جمالية وأناقة السوار.

في سيناريو استخدام نموذجي، يوفر السوار عمر بطارية طويل يصل إلى 14 يوما، ما يضمن للمستخدم إمكانية ارتدائه طوال اليوم مع الاستخدام المستمر، ومراقبة مؤشرات الجسم المختلفة، حتى أثناء النوم، ويمكن أن يستمر السوار بالعمل لمدة 10 أيام بشحنة كاملة، حتى لو تم استخدامه بشكل مكثف، كما أنه يدعم ميزة الشحن اللاسلكي، ما يجعله أكثر ملاءمة.

التصميم الرائع وعمر البطارية الطويل ميزتين رائعتين جداً، لكي يشتري معظم الناس الأسورة الذكية لمساعدتهم على العناية بصحتهم، ويمكن لسوار HUAWEI Band 7 مراقبة مدى تشبع الأكسجين المحيطي، ما يسمح لك بضبط التذكيرات التلقائية لمستوى الأكسجين في الدم وتوفير مراقبة ذكية لمستوياته.

أيضاً تتوفر في السوار ميزة HUAWEI TruSeen ™ 4.0 التي تم تحديثها مؤخراً لمتابعة معدل ضربات قلبك بسرعة وبدقة.

وبفضل تقنيةHUAWEI TruSleepTM يمكن للسوار تقييم جودة النوم وتحديد ستة أنواع من مشاكل النوم النموذجية، في حين تقوم ميزة HUAWEI TruRelaxTM وهي خوارزمية خاصة بتتبع الإجهاد، بمراقبة مستويات الضغط لديك.

ويأتي سوار HUAWEI Band 7 مزوداً بميزة Healthy Living Shamrock، ما يوفر إدارة صحية مُخصصة من خلال تحديد أهداف يومية صحية متنوعة.

إذا كنت تحب الركض أو التمارين بشكلٍ عام، فلديك بعض الأسباب الوجيهة لشراء سوار HUAWEI Band 7 الذكي ، فهو مجهز بخوارزميات ™TruSport من هواوي لقياس مؤشر تدريب العدائين. ويُمكن لمؤشر قدرة التشغيل الجديد (RAI) قياس مستوى التحمل وأسلوب الركض لديك.

إذا لم تكن جميع ميزات الصحة واللياقة التي تم تحديثها كافية بالنسبة لك، فعلينا أن نشير بأن سوار HUAWEI Band 7 أصبح أكثر ذكاءً الآن ذلك لأنه يدعم ميزات التحكم في الموسيقى، والمصراع عن بُعد، والتذكيرات (الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني، والتطبيقات الاجتماعية)، والطقس، وساعة المنبه، وساعة الإيقاف، والمؤقت، والمصباح اليدوي، وميزة اعثر على هاتفي، والمساعد الصوتي، بالإضافة إلى الرد السريع، كل ذلك لتقديم تجربة أكثر ذكاءً وكفاءة وملاءمة.

نظراً لأن المستخدمين اليوم يعتمدون بشكلٍ أكبر على أجهزتهم القابلة للارتداء للمحافظة على صحتهم ولياقتهم البدنية، فإن سوار HUAWEI Band 7 الذكي بشاشته الرائعة وعمر البطارية الطويل، يجعله الخيار الأفضل. إذا كنت ترغب بالحصول على ميزات شبيهة بتلك الموجودة في الساعات الذكية ولكن بسعر أكثر جاذبية وبراحة السوار الذكي، فليس لديك سوى سوار HUAWEI Band 7!.

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