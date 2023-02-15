شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة ثقافية وفنية عن الفنان محمود مختار رائد فن النحت الحديث فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان: "نحت مختار وقضايا المجتمع"، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، محاضرة ثقافية وفنية ألقاها الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق وأستاذ الوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة.

ويأتي ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والندوات التي يقيمها المتحف في إطار دوره كمؤسسة تثقيفية وتعليمية.

واستهلت فعاليات المحاضرة بكلمة ألقاها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، رحب خلالها بالضيوف من الدارسين والباحثين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، مؤكدا على حرص المتحف على استضافة مثل هذه المحاضرات والندوات العلمية، ما يأتي في اطار حرص المتحف علي تنويع الأنشطة والموضوعات التي يقدمها لزائريه.

ومن جانبه إستعرض الدكتور عماد أبو غازى خلال المحاضرة، تاريخ الفنان الراحل محمود مختار رائد فن النحت الحديث في مصر، ونبذه عن حياته الفنية والصور الشخصية والأرشيف الخاص بالفنان ومجموعة الأعمال والمشروعات الفنية، ومراسلاته مع العائلة والأصدقاء.

كما تحدث أيضا عن يوميات الفنان محمود مختار، والتي سجلها في مجموعة من أوراقه الخاصة، وما قدمه الفنان في تاريخ فن النحت الحديث، حيث لعب دوراً مهماً في الحركة التشكيلية المصرية، وله مجموعة من الأعمال النحتية المهمة في ميادين القاهرة والاسكندرية.