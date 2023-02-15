شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: طرح مزايدة عالمية نهاية فبراير الجارى للحقول المتقادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفى على هامش مؤتمر إيجبس، إلى طرح 3 مزايادات خلال العام الجاري، موضحا ان أولى هذه المزايدات ستكون نهاية فبراير الجاري في الحقول المتقادمة ، حيث سيتم طرح المزايدة عبر المنصة الإلكترونية، لافتا إلى أنه تم تجديد النموذج الاقتصادي لهذا الطرح لتشجيع الشركات العالمية على الدخول في المزايدات، منوها إلى استمرار طرح المزايدات بشروط مقبولة وتشجيع الشركات على الإسراع بأعمالها.

وأضاف وزير البترول، إن دعم الإنتاج من الزيت من خلال هذه الحقول المتقادمة سيحتاج الي الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن متوسط سعر البرميل حاليا 85 دولارا وهو مشجع واقتصاد للشركات للعمل في الحقول المتقادمة.

وقال الوزير، أنه خلال السنوات الأخيرة كان هناك اهتمام من الشركات العالمية بالاتجاه إلى إنتاج الغاز وليس الزيت، ما أحدث قدر من الفراغ في عمليات استخراج الزيت، موضحا انه بعد كورونا تراجعت اسعار البترول ما أدى إلى تباطؤ أعمال الشركات، ومع اتجاه الأسعار لارتفاع شجع الشركات على عودة زيادة الإنتاج، لافتا إلى إن أزمة أوكرانيا دفعت الشركات نحو زيادة البحث عن الخام.

وقال الوزير، انه خلال المؤتمر العام المقبل سيتضمن مناقشات وشركاء آخرين فى مجالات تقليل الانبعاثات والتقاط الكربون، وإنتاج الهيدروجين وتحقيق الانتقال الطاقى.

وأعلن المهندس طارق الملا، عن عقد مؤتمر التعدين خلال مايو المقبل، مشيرا إلى انه يتم حاليا دراسة تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية لتواكب تطورات المرحلة الحالية.

وأشار الوزير إلى استمرار التوسع في توصيل الغاز للمنازل للحد من إستيراد البوتجاز في ظل ارتفاع التكاليف، موضحا أن هناك اتفاقيات مع البنك المركزي لتسهيل الاعتمادات المستندية.