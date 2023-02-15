شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من رجال الأعمال يزور رومانيا لزيادة الصادرات المصرية.. مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتزم مجلس الأعمال المصري الروماني بجمعية رجال الأعمال المصريين، تنظيم رحلة عمل وزيارة إلى رومانيا خلال شهر مايو المقبل، تضم وفدًا من رجال الأعمال والمسؤولين من الجانب المصري.

في هذا الصدد قال الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين إن الزيارة المرتقبة لرومانيا تأتي في إطار متابعة توصيات منتدى الأعمال المشترك الذي عقد بالهيئة العامة للاستثمار الأسبوع الماضي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري ونظيره الروماني وعددًا من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين لزيادة فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأشار "السكري"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى إشادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالنتائج التي حققها مجلس الأعمال المصري الروماني، إذ أحرز تقدمًا كبيرًا في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، داعيًا الجانب الروماني لزيادة استثماراتهم في مصر وخاصةً الاستثمار في المناطق الحرة في قناة السويس وغيرها.

ولفت رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، إلى أن كثير من الشركات الرومانية تطلب استيراد المنتجات المصرية خاصةً الرخام والجرانيت المصري والفاكهة وغيرها ما يتيح للشركات المصرية فرصة للاستثمار أو الدخول في شراكات للاستثمار من أجل إعادة التصدير للسوق الروماني.