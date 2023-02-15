صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 17566 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2957 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 20722 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 7230 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 3004 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليصل

إلى مستوى 4521 نقطة.

كما أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك فيصل الإسلامي المصري (الإصدار بالجنيه المصري) لعدد 680.4 ألف سهم بقيمة 18.4 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي النساجون الشرقيون للسجاد، ورمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 4.1 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة النساجون الشرقيون للسجاد 961 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 160.2 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 451.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والأهلي للتنمية والاستثمار، وبي انفستمنتس القابضة، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وبي أي جي للتجارة والاستثمار عدد 85 ألف سهم، 232 سهم، 74.1 ألف سهم، 75 ألف سهم، 46.6 ألف سهم، 25 ألف سهم، 47.7 ألف سهم، 105 سهم، 1.25 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 120 ألف سهم.

أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 79 ألف سهم بسعر 22.79 جنيه بقيمة إجمالية 1.8 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم 9.9815% إلى 10.09%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 804.5 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.95%.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، حققت شركة الدلتا للتأمين، إيرادات بلغت 298 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، مقابل 164.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي أرباح الفترة 233.6 مليون جنيه مقارنةً مع 140.2 مليون جنيه.

وحققت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، صافي خسارة قدرها 2.97 مليون حنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل صافي خسارة قدرها 3.2 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وأرجعت سبب الخسارة عن البيع بخسارة للاستثمارات بغرض المتاجرة بسبب التقلبات الدولية في الأسواق المالية الناتجة عن انتشار متحورات كوفيد 19 وما لحقه من اتجاه البنوك المركزية بقيادة الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة أعلى من المخطط له وانتشار المخاطر الجيوسياسية.