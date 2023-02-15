شكرا لقرائتكم خبر عن باكسون الأمريكية: مصر جاذبة للاستثمار فى مشروعات خفض الانبعاثات والتقاط الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالقاهرة ومدير شركة جوكو للإستشارات الفنية والهندسية حالياً، ووفد شركة باكسون الامريكية المتخصصة فى تكنولوجيات خفض الانبعاثات والذى ضم بلايك براسويل رئيس الشركة ونوشين بهرويان الرئيس التنفيذى.

وخلال المباحثات، أكد الملا أن مجالات خفض الانبعاثات والتقاط الكربون من المجالات الهامة التى اصبحت من أهم اولويات العمل البترولى، وتم الإعلان عن خارطة طريق فى هذه المجالات خلال قمة المناخ COP27 والآن فى مرحلة التنفيذ لما لها من مردود إيجابي فى الحفاظ على البيئة توفير كميات من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى هناك شركات عملاقة تعمل على تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، ويتم ضخ استثمارات كبيرة في هذه المجالات.

وأضاف الملا أن برامج عمل جارى تنفيذها لتحقيق مزيد من الاكتشافات، فضلاً عن جلب الغاز المكتشف من الدول المجاورة لاستغلال السعات القصوى لمصانع الاسالة كون مصر اصبحت مركز إقليمي لتداول ونقل الغاز، لافتاً إلى أن هناك تعاون وتكامل بين مصر والدول الأعضاء فى منتدى غاز شرق المتوسط وتم تحقيق خطوات ملموسة في هذا الشأن .

واستعرض وفد شركة باكسون الأمريكية مجالات عمل الشركة فى الهندسة البيئية واحدث التكنولوجيات التى تمتلكها الشركة في التقاط وتخزين الكربون واستخدامه، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من الغاز خفض الانبعاثات، مؤكدين على رغبة الشركة فى الاستثمار فى مصر فى هذه المجالات فى ظل الفرص الكبيرة التى تتمتع بها.

وحضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والمهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى بالوزارة.

سفيرة النرويج بالقاهرة.. إيجبس يعكس اهتمام الشركات العالمية بالتواجد والحرص على المشاركة

وعلى جانب آخر استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيدة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة جيث أبدت اعجابها بالتنظيم الجيد لمؤتمر ومعرض إيجبس والذى يعكس اهتمام الشركات العالمية بالتواجد والحرص على المشاركة وعرض أحدث التكنولوجيات فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز.