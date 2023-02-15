شكرا لقرائتكم خبر عن الملا يستعرض مع مبادلة للطاقة أعمال البحث والإنتاج للغاز بالمتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الشيخ منصور محمد الرئيس التنفيذى لشركة مبادلة للطاقة، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولى للبترول (ايجبس 2023 ).

وأوضح الملا أن المباحثات شهدت استعراض أوجه التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة الإماراتية التي تشارك في أعمال البحث والإنتاج للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط، كما تم بحث سبل تعظيم مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن ان تشارك فيها شركة مبادلة في ظل اهتمامها بضخ استثمارات جديدة بمجالات الطاقة في مصر، وكذلك مشروعات خفض الانبعاثات كخيار مهم لتأمين إمدادات الطاقة.

ومن جانبه، أعرب منصور عن تقديره لدعوته لحضور هذا المؤتمر المهم، مؤكداً أن مبادلة ملتزمة بمشروعاتها فى مصر، بل وترغب فى زيادة استثماراتها فى ظل الفرص الجيدة التي يتمتع بها قطاع البترول المصرى.