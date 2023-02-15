بداية التعاملات.. تراجع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، مع بداية التعاملات، حيث هبط سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، مع تراجع المعدن عالميا.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1137 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1461 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1705 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1949 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 13640 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى نحو 1843 دولارا للأوقية، بنسبة انخفاض قدرها 0.58%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.