سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 15-2-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات.

سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 30.57 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.