شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات المصرية للسعودية ترتفع إلى 2.1 مليار دولار خلال 11 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر
وتوزعت أهم 5 مجموعات سلعية صدرتها مصرية إلى المملكة العربية السعودية كما يلى:
- حديد وفولاذ بقيمة 179 مليون و357 ألف دولار عام 2022، مقابل 131 مليون و246 ألف دولار عام 2021، بزيادة بلغت 48 مليون و111 ألف دولار.
- نحاس ومصنوعاته بقيمة 228 مليون و938 ألف دولار عام 2022، مقابل 100 مليون و23 ألف دولار عام 2021، بزيادة 128 مليون و915 ألف دولار.
- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها 149 مليون و708 ألف دولار عام 2022، مقابل 114 مليون و531 ألف دولار عام 2021، بزيادة بلغت 35 مليون و177 ألف دولار.
- خضر ونباتات ودرنات بقيمة 144 مليون 252 ألف دولار عام 2022، مقابل 93 مليون و606 ألف دولار عام 2021، بزيادة بلغت 50 مليون و646 ألف دولار.
- فواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 195 مليون و986 ألف دولار عام 2022، مقابل 159 مليون و296 ألف دولار عام 2021، بزيادة بلغت 36 مليون و690 ألف دولار.