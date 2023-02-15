شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات المصرية للسعودية ترتفع إلى 2.1 مليار دولار خلال 11 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية خلال الـ11 شهرا الأولى بنهاية العام الماضى 2022.

ورصدت بيانات الجهاز ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري و192 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى بنهاية العام الماضى 2022، مقابل مليارى و40 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت 152 مليون و202 ألف دولار.

وتوزعت أهم 5 مجموعات سلعية صدرتها مصرية إلى المملكة العربية السعودية كما يلى:

- حديد وفولاذ بقيمة 179 مليون و357 ألف دولار عام 2022، مقابل 131 مليون و246 ألف دولار عام 2021، بزيادة بلغت 48 مليون و111 ألف دولار.

- نحاس ومصنوعاته بقيمة 228 مليون و938 ألف دولار عام 2022، مقابل 100 مليون و23 ألف دولار عام 2021، بزيادة 128 مليون و915 ألف دولار.

- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها 149 مليون و708 ألف دولار عام 2022، مقابل 114 مليون و531 ألف دولار عام 2021، بزيادة بلغت 35 مليون و177 ألف دولار.

- خضر ونباتات ودرنات بقيمة 144 مليون 252 ألف دولار عام 2022، مقابل 93 مليون و606 ألف دولار عام 2021، بزيادة بلغت 50 مليون و646 ألف دولار.

- فواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 195 مليون و986 ألف دولار عام 2022، مقابل 159 مليون و296 ألف دولار عام 2021، بزيادة بلغت 36 مليون و690 ألف دولار.