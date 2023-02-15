شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الهندسية تشيد بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس أحمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس"جواد"، بنجاح الحكومة المصرية في الافراج عن سلع ومستلزمات إنتاج بقيمة تقترب من 12 مليار دولار، في إطار خطة الدولة لإعادة الانتظام للعملية الإنتاجية والصناعية في البلاد والتي تأثرت سلبًا بالظروف الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد المهندس أحمد عبد الجواد في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الافراج عن الخامات الإنتاجية في السلع الهندسية يساهم في عودة انتظام العملية الإنتاجية، وهذا يساهم بصورة مباشرة في توفير احتياجات السوق المصري الداخلي، وكذلك توفير الإنتاج الوطني للتصدير، مما يساهم في تحقيق خطة الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق 100 مليار دولار.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، بضرورة انتظام الافراج عن المستلزمات الإنتاجية للقطاع الهندسي بوصفه أحد أهم القطاعات الإنتاجية خاصة أنه يدخل في قطاعات أخرى ويتقاطع مع أغلب القطاعات التنموية، كما طالب بتوفير العملة الصعبة لاستيراد المعدات الهندسية وخطوط الإنتاج، وذلك لضخ طاقات إنتاجية جديدة عبر هذه الخطوط.

وشدد "عبد الجواد" على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

واوضح أن زيادة الصادرات الهندسية تبدأ من خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية وتوفير احتياجات الصناعة.

وكان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أعلن إن صادرات القطاع سجلت معدلات تاريخية غير مسبوقة عام 2022 محققة ارتفاع نسبته 10% لتبلغ إجمالي الصادرات الهندسية 3.836 مليار دولار فى 2022 مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021.