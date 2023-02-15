شكرا لقرائتكم خبر السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل بـ10 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية للكهرباء أمس اتفاقية تمويل محلي مشترك بقيمة 10 مليارات ريال (ما يعادل 2.6 مليار دولار)، مع 9 بنوك محلية.

وأوضحت «السعودية للكهرباء» أن التمويل الموقع يمتد لـ7 سنوات دون ضمانات من الشركة، مضيفا أن البنوك المشاركة هي البنك السعودي الفرنسي، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، البنك الأهلي السعودي، البنك السعودي البريطاني، بنك الرياض، بنك البلاد، بنك الجزيرة، البنك السعودي للاستثمار، وبنك قطر الوطني.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون، أن الشركة تعمل على تحسين الكفاءة والموثوقية، وتحقيق قفزة نوعية في تحسين وأتمتة الخدمة الكهربائية المقدمة لقاعدة مشتركين متنامية تقارب 11 مليون مشترك.

وأوضح القنون أن هذا التمويل يأتي كجزء من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، مشيرا إلى أن تركيز استثمارات الشركة ينصب على تعزيز موثوقية وكفاءة الخدمة الكهربائية، كما يشمل ذلك تعزيز موثوقية شبكة نقل الطاقة لرفع كفاءة التوليد، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الأخرى، وتعزيز شبكة التوزيع وأتممتها، وكما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة، ويتوقع أن ينعكس إيجابيا على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدينا.

وأعرب القنون عن سعادته بالثقة الكبيرة من البنوك المحلية المشاركة في التمويل مع الشركة والإقفال الناجح لهذا التمويل الذي يعزز الشراكة المستمرة بين البنوك المحلية والشركة السعودية للكهرباء، والتي تمتلك قاعدة أصول كبيرة في جميع أرجاء المملكة وتؤدي دور حيوي وضروري في دعم وتطوير اقتصادها بكل قطاعاته.

9 بنوك

