شكرا لقرائتكم خبر أرباح قياسية لمعادن تتجاوز 12 مليارا في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» أرباحا قياسية لعام 2022، بلغت 12.13 مليار ريال، بارتفاع 87% عن السنة المالية 2021، على الرغم من زيادة تكاليف التمويل والضرائب.

كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 18.68 مليار ريال، بزيادة 51% عن السنة المالية 2021، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع، يقابله جزئيا ارتفاع تكاليف المواد الخام.

وبلغت المبيعات 40.28 مليار ريال، بزيادة قدرها 50% عن 2021، نتيجة ارتفاع حجم المبيعات وارتفاع أسعار السلع. وانخفض صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.3 مرة مقارنة بـ3.1 مرة في السنة المالية 2021.

وأوصى مجلس الإدارة برسملة 12.31 مليار ريال من الأرباح المحتجزة وتوزيع أسهم المنحة على المساهمين على أساس 1:2 بعد أخذ الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية.

وأحرزت شركة معادن تقدما في سجل الصحة والسلامة، حيث يعد عام 2022م أكثر سنة آمنة من خلال مزيد من التقدم في نزول معدل تكرار جميع الإصابات في العمل (AIFR) إلى 0.13% مقارنة بمعدل 0.20% في السنة المالية 2021م، وتتطلع إلى تعزيز قدرات الاستكشاف لديها، حيث وقعت شراكة استراتيجية مع شركة إيفانهو الكتريك لاستكشاف المعادن الاستراتيجية في المملكة، مما يتيح لشركة معادن الوصول إلى تقنية Typhoon المملوكة لشركة إيفانهو الكتريك والتي من شأنها أن تساعد على سرعة الاستكشاف الجيوفيزيائي وتقليل المخاطر. كما وسعت معادن شراكتها مع شركة باريك جولد لاستكشاف وتطوير منطقتي ترخيص جبل صايد الجنوبية وأم الدمار.

إنشاء مجمع متكامل

وفي مجال الأسمدة، وقعت الشركة عقد خدمات الهندسة والمشتريات وإدارة الإنشاء لمشروع الفوسفات الثالث، المرحلة الأولى مع شركة وورلي العربية المحدودة وجيزا الدولية، والذي يتضمن إنشاء مجمع إنتاج متكامل في منطقتي وعد الشمال ورأس الخير من شأنه أن ينتج 1.5 مليون طن سنويا من الأسمدة الفوسفاتية.

وستوسع معادن إنتاجها من الذهب من خلال إضافة 250 ألف أوقية سنويا من منصورة المسرة، مع استمرار تشغيل المصنع خلال النصف الأول من السنة المالية 2023م.

وإضافة إلى ذلك تستهدف معادن النمو الدولي من خلال مشروعها المشترك الجديد مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة جديدة للاستثمار في أصول التعدين على مستوى العالم، وستكون الشركة الجديدة مملوكة بنسبة 51% لشركة معادن وستستثمر مبدئيا في خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دوليا.

أكثر أمانا وربحاوقال الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت «قدمت معادن أكثر الأعوام أمانا وربحا على الإطلاق، وذلك يثبت أن برنامج التحول الذي أطلقناه العام الماضي بدأ يظهر نتائجه. من الناحية المالية نمت المبيعات بنسبة 50% والأرباح بنسبة 87% بالتوازي مع مساهمة تحسينات رأس المال العامل في تحقيق مستويات قياسية لزيادة الأرباح وتعزيز ميزانيتنا العمومية».

وأضاف «وفي نظرتنا للمستقبل، فإننا نركز على النمو المستدام والانضباط المالي المدعوم بإطار عمل فعال لتخصيص رأس المال لتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين. سنواصل الاستثمار في عملياتنا واستكشاف المعادن في المملكة، ولكننا نسعى أيضا إلى تحقيق النمو المتصاعد من خلال المشاريع المحلية والدولية المشتركة ومن خلال الشراكات التي ستؤمن مصادر جديدة للمعادن والفلزات، مع تقليل مخاطر الاستكشاف».