شكرا لقرائتكم خبر 2.2 مليون معاملة تأمينات منجزة الكترونيا خلال يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال يناير الماضي أكثر من 2.2 مليون معاملة الكترونيا عبر منصات وقنوات الخدمة الالكترونية التي تشمل الموقع الالكتروني وتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية وخدمة الزيارة الافتراضية وخدمة المحادثة الفورية.

جاء ذلك في النشرة الشهرية التي تصدرها المؤسسة دوريا لاستعراض أبرز الأرقام والإحصاءات التي تبين حجم المصروفات وأداء الخدمات الالكترونية الموجهة للعملاء.

وبلغ عدد المسجلين في بوابة الخدمات الالكترونية أكثر من 155 ألف مسجل جديد، في حين بلغ عدد زوار الموقع الالكتروني للمؤسسة 1.7 مليون زيارة، كما تجاوزت مصروفات المنافع التأمينية للفترة نفسها 10 مليارات ريال.

وعن عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة خلال يناير الماضي، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنها بلغت أكثر من 163 ألف خطاب تعريف بالمعاش تم إصدارها الكترونيا، كما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 93 ألف مكالمة تمت خدمتها والإجابة عليها بشكل كامل، فيما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 169 ألف تحميل جديد.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي إطار هدفها ونهجها الاستراتيجي بالتحول الرقمي الكامل وتقديم الخدمة المميزة للعميل قد دشنت أخيرا خدمة الإنسان الرقمي «أمين»، الذي يعد أحدث منتجات المؤسسة الرقمية التي بنيت على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتميز «أمين» بأنه متاح ومتوفر على مدار اليوم ويتفاعل مع الجمهور بالصوت والصورة وتمت برمجته للإجابة عن كل الاستفسارات.

خدمات التأمينات في يناير 2023

