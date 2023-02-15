2.2 مليون معاملة تأمينات منجزة الكترونيا خلال يناير

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جاء ذلك في النشرة الشهرية التي تصدرها المؤسسة دوريا لاستعراض أبرز الأرقام والإحصاءات التي تبين حجم المصروفات وأداء الخدمات الالكترونية الموجهة للعملاء.وبلغ عدد المسجلين في بوابة الخدمات الالكترونية أكثر من 155 ألف مسجل جديد، في حين بلغ عدد زوار الموقع الالكتروني للمؤسسة 1.7 مليون زيارة، كما تجاوزت مصروفات المنافع التأمينية للفترة نفسها 10 مليارات ريال.
وعن عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة خلال يناير الماضي، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنها بلغت أكثر من 163 ألف خطاب تعريف بالمعاش تم إصدارها الكترونيا، كما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 93 ألف مكالمة تمت خدمتها والإجابة عليها بشكل كامل، فيما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 169 ألف تحميل جديد.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي إطار هدفها ونهجها الاستراتيجي بالتحول الرقمي الكامل وتقديم الخدمة المميزة للعميل قد دشنت أخيرا خدمة الإنسان الرقمي «أمين»، الذي يعد أحدث منتجات المؤسسة الرقمية التي بنيت على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويتميز «أمين» بأنه متاح ومتوفر على مدار اليوم ويتفاعل مع الجمهور بالصوت والصورة وتمت برمجته للإجابة عن كل الاستفسارات.
خدمات التأمينات في يناير 2023
- 155 ألف مسجل جديد في البوابة
- 1.7 مليون زيارة للموقع الالكتروني
- 163 ألف خطاب تعريف بالمعاش
- 93 ألف مكالمة تمت خدمتها والإجابة عليها
- 169 ألف تحميل جديد لتطبيق التأمينات
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