شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين البلدية والاستثمار وأورباس الإسبانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، ووزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة أورباس الإسبانية، بهدف دعم وتطوير الاستثمار في السعودية.

ووقع مذكرة التفاهم وكيل تحفيز المعروض السكني والتطوير والعقاري عبدالرحمن الطويل ممثلا عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فيما وقعها من جانب وزارة الاستثمار السعودية وكيل تطوير الاستثمارات فهد النعيم، فيما وقعها من جانب شركة أورباس الإسبانية المدير التنفيذي للشركة أدلفو قور يرو.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الأطراف لدعم وتطوير الاستثمار في المملكة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة لكل طرف، وذلك لرفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تطوير وتسويق وتنفيذ الاستثمارات.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لوكالة تحفيز المعروض السكني التطوير والعقاري، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بقطاع الإسكان في المملكة، مضيفا أن شركة أورباس الإسبانية من الشركات العالمية الفاعلة في مجالات العقار والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

وأوضح الطويل، أن وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان والاستثمار ستعملان على دعم الشركة المستثمرة فيما يتعلق باستكشاف الفرص، والاستفادة من الحوافر المتاحة عبر المبادرات التي تقدمها الجهات حسب اختصاصها مثل اللجنة الوطنية للحوافز، لافتا إلى أن المستثمر سيحظى كذلك بدعم الجهات المختصة فيما يتعلق بخطة العمل والجدوى عبر توفير البيانات المتاحة التي تخدم نجاح الاستثمار.