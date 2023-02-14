3 ركائز رئيسة لاستراتيجية شركة الرياض للتعمير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير الأمير فيصل بن عياف، أمس، استراتيجية الشركة الجديدة تحت شعار «نستثمر للنمو»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها في قطاع التطوير العقاري، ومشاريع خدمات النفع العام، وتعزيز الجهود للارتقاء بأعمال الشركة لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مدينة الرياض والمملكة، بما يتوافق مع استراتيجية مدينة الرياض ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وستنطلق الاستراتيجية الجديدة لتنفيذ خططها التطويرية والاستثمارية لتحقيق النمو المستدام من خلال 3 ركائز رئيسة تشمل تبني الرقمنة لتمكين الشركة من التحول المطلوب، وبناء وتطوير الشراكات الداعمة، بالإضافة إلى تمكين مفهوم الاستدامة مستفيدة من خبراتها المتراكمة في مجالات التطوير العقاري وأسواق النفع العام.

مرتكزات محورية

وتستهدف «الرياض للتعمير» من خلال هذه الاستراتيجية التحول من الاستثمار العقاري البحت إلى التطوير العقاري وإدارة التطوير والاستثمار للوصول بها إلى شركة قابضة ترتكز قطاعات أعمالها على 3 مرتكزات محورية تشمل تحسين وتطوير أسواق المنتجات الطازجة وتوسعها، إضافة إلى التوسع في مجال التطوير العقاري، وتحقيق الاستدامة بمفهومها الأشمل.

وتعمل الشركة لتحقيق هذه الاستراتيجية وفق رؤية داعمة لتكون الشريك المستدام لتعمير المكان ورفاه الإنسان انطلاقا من إرث الرياض العريق نحو آفاق واعدة، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام من خلال تنوع الاستثمارات وزيادة العائد على الأصول، بالتركيز على عمليات التطوير العقاري وإدارة التطوير.

تعظيم العائد الكلي

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير جهاد بن عبدالرحمن القاضي، التزام الشركة بالسعي إلى تعظيم العائد الكلي للمساهمين من خلال التركيز على عمليات التطوير العقاري وإدارة التطوير، وكذلك السعي لتحقيق الريادة في قطاع المنتجات الطازجة من خلال الاستفادة من مركزها الراسخ في أسواق النفع العام، فضلا عن حرص الشركة على تحسين أسواقها والتوسع في سلاسل القيمة، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة في الأنشطة التشغيلية وإدارة العقارات، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع استثمارات الشركة وزيادة العائد على محفظة الأصول، مؤكدا حرص الشركة أيضا على تحقيق الاستدامة البيئية ضمن أهداف التنمية المستدامة، وبذل الجهود لتحقيق الكفاءة في الأنشطة التشغيلية وإدارة العقارات، والمضي نحو تبني نموذج عمل الشركة القابضة مع نضج قطاعات الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

رفع القدرة للمنافسة

وأكد القاضي أن الاستراتيجية الجديدة عبر مبادراتها الأساسية ستمكن الشركة من المحافظة على تميز مشاريعها، وعقد شراكات مستدامة من شأنها رفع قدرة الشركة للمنافسة في مشروعات تتجاوز 6 مليارات ريال بحلول عام 2032 م ونقل تجربتها الثرية لبقية مناطق المملكة، وكذلك السعي لمضاعفة صافي دخلها السنوي إلى أكثر من الضعفين وتحقيق إيرادات مستدامة تبلغ مليار ريال خلال الـ10 سنوات المقبلة، مشيرا إلى عزم الشركة على استحواذ الأصول ذات العوائد المجزية، وتوجيه قدراتها المالية وشراكاتها النوعية لإطلاق المزيد من الأنشطة الاستثمارية والتطويرية في القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى استمرار استحداث فرص استثمارية جديدة.

يذكر أن شركة الرياض للتعمير تأسست كشركة سعودية مساهمة بهدف تطوير منطقة قصر الحكم وما جاورها، وقد عملت الشركة منذ نشأتها على الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، وشمل ذلك إنشاء وتشغيل وإدارة مشاريع خدمات النفع العام للارتقاء بالعاصمة، حيث تمكنت من إنشاء وإدارة 4 مشاريع خدمية، تخدم أكثر من 2000 عميل ومستأجر وأكثر من 20 مليون مواطن ومقيم، وتضم أكثر من 150 موظفا من الكوادر الوطنية المؤهلة.

استراتيجية الرياض للتعمير:







تستهدف التحول من الاستثمار العقاري البحت إلى التطوير العقاري وإدارة التطوير والاستثمار للوصول بها إلى شركة قابضة.



3 ركائز رئيسة:





تبني الرقمنة.



بناء وتطوير الشراكات الداعمة.



تمكين مفهوم الاستدامة.



3 مرتكزات لقطاعات أعمالها:





تحسين وتطوير أسواق المنتجات.



التوسع في مجال التطوير العقاري.



تحقيق الاستدامة بمفهومها الأشمل.



شركة الرياض للتعمير