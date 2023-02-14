وزارة التجارة

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وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية الكترونيا تسهل على التجّار طلب التراخيص، مما يمكنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الالكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية محفزة. ويمكن التقدم بطلب رخص التخفيضات والعروض الترويجية عبر: ales.mc.gov.sa.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إتاحة التسجيل في التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس خلال الفترة من 15 إلى 28 فبراير 2023م، بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الالكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية الكترونيا، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية الكترونيا تسهل على التجّار طلب التراخيص، مما يمكنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الالكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية محفزة. ويمكن التقدم بطلب رخص التخفيضات والعروض الترويجية عبر: ales.mc.gov.sa.

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