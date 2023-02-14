الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية

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وجرى التوقيع في مقر المعهد العالي للقضاء بحضور الأمين العام للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبدالله السحيباني، وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله المحمادي. ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار العمل المشترك والتعاون بين الجانبين في تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية وإعداد المقررات المتعلقة بالنزاعات الزكوية والضريبية والجمركية، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات وتقديم الاستشارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار سعي الطرفين على تعزيز مبدأ العمل التكاملي وتقديم الدعم العلمي في اللقاءات والندوات المهنية، وتحفيز الشراكة المجتمعية بما ينعكس إيجابا على رفع الكفاءة في إدارة كافة المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للجان الزكوية والضريبية والجمركية وقعت أمس مذكرة تعاون مع المعهد العالي للقضاء، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الخدمة المجتمعية.وجرى التوقيع في مقر المعهد العالي للقضاء بحضور الأمين العام للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبدالله السحيباني، وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله المحمادي. ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار العمل المشترك والتعاون بين الجانبين في تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية وإعداد المقررات المتعلقة بالنزاعات الزكوية والضريبية والجمركية، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات وتقديم الاستشارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار سعي الطرفين على تعزيز مبدأ العمل التكاملي وتقديم الدعم العلمي في اللقاءات والندوات المهنية، وتحفيز الشراكة المجتمعية بما ينعكس إيجابا على رفع الكفاءة في إدارة كافة المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.

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