ملتقى الجمعية السعودية للعلوم الإحصائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية للعلوم الإحصائية السادس انطلقت فعالياته في مقر جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، بالتعاون مع الجمعية المھنية للإحصائيين وعلماء البيانات تحت شعار 'الإحصاء ومستقبل الأعمال».

وأكد المشاركون في الملتقى أن التقدم السريع الحضاري والتقني الذي يشهده العالم أسهم في سهولة توفر الكثير من البيانات وكثرة الفرص فيها الأمر الذي يتطلب اهتمام الجميع بعلوم الإحصاء والبيانات بشكل أكبر.

وركز الملتقى من خلال محاورة العلمية على الإحصاء الأكاديمي، والإحصاء الرسمي، ومستقبل الأعمال في ضوء البيانات، وتطبيقات الإحصاء في وسائل التواصل الاجتماعي، هادفا إلى تحقيق التواصل العلمي والمهني لأعضاء الجمعيات العلمية والمھنية، ومد الجسور بين الجامعات والمجتمع، وتنمية الفكر الإحصائي والبحث العلمي في مجال الإحصاء وعلومه في المجتمع والعمل على تطويره وتنميته.

وشهد الملتقى تنفيذ دورات علمية وورشة عمل على هامش الملتقى في مواضيع الإحصاء والبيانات بإشراف الجمعية المھنية للإحصائيين وعلماء البيانات شملت تصوير البيانات واستخدام برنامج مختص متقدم لتحليلها؛ وكذلك إدارة حلقة نقاش عن الوعي الإحصائي.