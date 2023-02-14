أمير الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعود بن نايف، يرعى اليوم تدشين منتدى الأحساء 2023 الذي تنظمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة أرامكو السعودية، في دورته السادسة، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين وعدد من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين المحليين والعالميين ورجال وسيدات الأعمال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز الموسى، أن محاور المنتدى ستتضمن فرص الطاقة النظيفة في عصر التحول والاستدامة، آفاق الاستثمار والتحول في الرعاية الصحية، الاستثمار واقتصاد المستقبل، السياحة بين التنمية والاستدامة، أثر المحتوى المحلي في الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واقتصاد المستقبل.

يذكر أن منتدى الأحساء انطلقت نسخته الأولى عام 2003، ويعد اليوم أهم فعالية اقتصادية ومنصة عامة لعرض وتعزيز واجهة الأحساء استثماريا من خلال عرض فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على أبرز المزايا النسبية وأهم المقومات والفرص التي تتمتع بها الأحساء، ومنبرا مفتوحا للمشاركين من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستثمرين المحليين والعالميين.