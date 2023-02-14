شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب بختام تداولات اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 في مصر في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك عقب انخفاض الأسعار بحوالى 10 جنيهات صباح اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في سوق الصاغة 1710 جنيها بدون إضافة مصنعية.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1466 جنيها.

عيار 21 يسجل 1710 جنيها.

عيار 24 يسجل 1954 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13680 جنيها.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا بسبب تراجع الدولار عالمياً، مع استعداد المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في خطط سياسته النقدية، وارتفع الذهب بنسبة 0.50% إلى 1863 دولار ، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير في الجلسة السابقة، وأصبح الذهب عرضة لارتفاع أسعار الفائدة، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير العائد.

وقال التقرير الفني لجولد بيليون ، أنه أظهر اتجاه تراجع التضخم في الولايات المتحدة علامات تباطؤ حتى لو كان مؤقتا، فإن الحذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد قد يقوض معنويات المخاطرة والذهب بينما قد يجد الدولار مزيداً من الدعم، ويترقب المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يناير المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم

وأوضح التقرير، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين أضعف من المتوقع، فمن المحتمل أن يتحمل البنك المركزي الأمريكي إبطاء رفع أسعار الفائدة، وقد يعني هذا استئناف ضعف الدولار الأمريكي وانتعاش الذهب، وأشار العديد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى هدف 2%، وتتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.1% في يوليو، من 4.5% إلى 4.75%.

وكشف التقرير أن مستثمري الذهب يحاولون توقع الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع وجود مؤشرات قد يحتاج (بنك الاحتياطي الفيدرالي) إلى البقاء متشددا لفترة أطول، ومع ذلك ونتوقع أن يظل الدولار الأضعف في مسار هبوطي لبقية العام ، مما يدعم الذهب.