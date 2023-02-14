ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه.. وأبو ظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر للشراء والبيع

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه، بقيمة قرشين للشراء والبيع، في نهاية التعاملات بالبنوك.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بـ 30.57 جنيها، و30.62 جنيها للبيع.

أسعار الدولار اليوم:

البنك الأهلي المصري: 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 30.52 جنيه للشراء، و30.59 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.57 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.