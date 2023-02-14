شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم .. صعود مؤشر البورصة المصرية وانخفاض الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة المرتبطة بأداء البورصات في مصر والخليج وكذلك سوق الذهب، إضافة إلى أداء الوزارات الاقتصادية، ونستعرض أهم الاخبار الاقتصادية.

غرفة الغربية: إقبال غير مسبوق للمواطنين على معرض أهلا رمضان بالمحافظة

وزير البترول ونظيرة اللبنانى يبحثان موقف عمليات البحث والاستكشاف

11.6 مليار جنيه ضرائب ورسوما محصلة بجمارك الإسكندرية خلال يناير 2023

"القابضة للغازات الطبيعية": مصر تستهدف حفر حوالي 30 بئرا استكشافية

التخطيط: 3 شركات مصرية بين الفائزين خلال قمة شركات ناشئة بلا حدود

9 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين قطاع البترول والشركات العالمية

المجلس التصديرى للملابس: 13شركة مصرية تشارك بمعرض "ماجيك شو" بأمريكا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14فبراير 2023 فى مصر والبورصة العالمية

رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث التعاون المشترك مع DAI اليابانية بقطاع الإنشاءات

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.26% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع